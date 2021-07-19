İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müsilajın temizlenmesi için ortak çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz yüzeyini kaplayan müsilajı temizledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da İzmit Körfezi’ne 4, İstanbul Pendik'te marinaya da 1 adet olmak üzere Kanada’dan getirilen ve deniz dibinde yaklaşık 30 metreye oksijen veren cihazlar yerleştirildi. Çalışmalar sonuç verirken, İzmit Körfezi, yeniden suyun turkuaz olması ve temizliği ile dikkat çekti.
19 Tem 2021 - 17:04- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 17:06
Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi yeniden turkuaz
İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadele kapsamında çalışmalar sonuç verdi. Müsilajdan temizlenen körfez, tekrar turkuaza büründü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.