Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi yeniden turkuaz

İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müsilajın temizlenmesi için ortak çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz yüzeyini kaplayan müsilajı temizledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da İzmit Körfezi’ne 4, İstanbul Pendik'te marinaya da 1 adet olmak üzere Kanada’dan getirilen ve deniz dibinde yaklaşık 30 metreye oksijen veren cihazlar yerleştirildi. Çalışmalar sonuç verirken, İzmit Körfezi, yeniden suyun turkuaz olması ve temizliği ile dikkat çekti.