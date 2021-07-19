İzmit Belediyesinden Lavanta Bahçesi iddialarına yanıt

Ak Partili Meclis Üyeleri Muharrem Tutuş ve Şener İnce’nin Durhasan ve Karaabdülbaki Mahallelerindeki lavanta bahçelerinin bakımsızlığı ve halkın paralarını havaya saçıldığına dair yerel ve ulusal basına servis ettikleri haberler üzerine İzmit Belediyesinden açıklama yapıldı.

Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Lavanta Bahçesi ile ilgili iddialara Lavanta Bahçesinden cevap verdi.

KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, “ Ak Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Sayın Muharrem Tutuş ve Sayın Şener İnce, geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi tarafından Durhasan ve Karaabdülbaki köylerinde açılan lavanta bahçelerini ziyaret etmişler. Bu ziyaret için de İzmit halkının kendilerine verdiği denetim görevini yerine getirdiklerinin altını çizmişler. Ancak gittikleri yerlerde kenar köşelerden seçerek çektikleri fotoğrafları yerel ve ulusal basında, hatta kendi sosyal medya hesapları dâhil olmak üzere her yerde paylaşırlarken, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin sadece reklamlarda var olduğunu söylemek, reklama harcadığı paralara vurgu yapmak bize biraz enteresan geldi. Çok sevdiğim bir atasözü vardır ‘Kişi kendinden bilir işi’ der atalarımız.

SAYIN TUTUŞ HER FIRSATTA ‘BEN SİYASET YAPIYORUM’ DİYOR

Sayın Tutuş ve Sayın İnce’nin yerel ve ulusal basına servis ettirdikleri bu haber üzerine İzmit Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Emirşah Torun beyefendi ile lavanta bahçelerimizi yerinde ziyaret ettik fakat Sayın Tutuş ve Sayın İnce’nin bahsettiği çürümüşlüğü, kurumuşluğu biz bulamadık. Aşırı sıcaktan insanlar kafalarını kaldıracak hal bulamazken güneşin alnındaki tarımsal ürünlerden bunu beklemek olsa olsa söyleyecek başka bir şey bulamamakla ya da siyaseten olur. Ki Sayın Tutuş fırsat bulduğu her ortamda ‘Ben siyaset yapıyorum’ diyerek bunu açık bir dille zaten dile getiriyor. Ben de açık bir dille şunu belirtmek istiyorum ki ‘Biz siyaset yapmıyoruz. Biz kent halkına siyasi görüşü ne olursa olsun fark gözetmeksizin hizmet etmeye çabalıyoruz. İnsanların açıklarını kollayıp o açıklara vurarak prim yapmaya uğraşmıyoruz. Çünkü bu kenti yönetmek, bu kentliye hizmet etmek bunu gerektirir.

17 MİLYON 310 BİN LİRAYA SATILAN BELSA’YI NEDEN SÖYLEMİYORLAR?

Tabi bunun yanında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Tutuş ve Sayın İnce’nin söylemlerini siyasetten uzak, samimi ve gerçekten halkı düşünerek yapılan söylemler olduğuna kanaat getirebilmeyi çok isterdim. Ancak bunun için aynı isimlerin halkın parasının havaya atılması söylemlerini tarla, bahçe, ot üzerinden değil de birkaç gün önce yine halkın paralarıyla yapılan İzmit Belediyesine ait olan Belsa Plaza B Blokun satışı üzerinden yapmalarını beklerdim. Ak Parti eski İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan döneminde belediye borçlarına karşılık SGK’ya devredilen 9 katlı koca bina herkesin bildiği üzere 17 milyon 310 bin liraya satıldı. Yani 17 küsur milyonluk koca mülk artık İzmit Belediyesinin yani İzmit halkının değil. İşin içerisine şahsi ve siyasi gelecek beklentilerini katmayan, gerçekten halkı düşünen insanların mantık olarak ilk önce bunu sorgulaması gerekirdi. Ancak hedefiniz yalnızca siyaset yapmaksa şayet elbette hiç kimse kendi gözündeki çöpü görmez” ifadelerini kullandı.

BASIN KARŞISINDA BAŞKA BİR TAVRIN İÇERİSİNE GİRİYORLAR

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun Ak Parti İzmit Meclis üyelerinin tutumları üzerine şunları söyledi; Biz İzmit Belediyesi olarak kentimizin her köşesindeki vatandaşlarımıza imkânlarımız dâhilinde hizmet götürmeye çabalıyoruz. Geniş bir arazide kısıtlı ekonomik imkânlarımızla hizmet üretiyoruz. İşin bir diğer boyutu da biz iktidar partisinin belediyesi değiliz. Buna rağmen başkanımız, çalışanlarımız ve bizlerin siyasete alet edilerek böyle söylemlerle muhatap olması açık konuşmak gerekirse bizi üzüyor. Bu kent hepimizin kenti, İzmit Belediyesi meclisi de yine hepimizin meclisi. Orada aldığımız kararları bu kent ve bu kentin insanları için alıyoruz. Fakat gelin görün ki konular ve yaşananlar basına çok başka şekilde lanse ediliyor. Biz bu duruma gerçekten üzülüyoruz. Birlikte oturup kararlar aldığımız insanlar basın karşısında başka bir tavrın içerisine giriyorlar.

SAMİMİYET ARIYORUZ

Eleştiri elbette olacak ki biz eleştirinin insanları doğruya ulaştırdığına inanırız. Ancak sürekli eleştiri tarafına kalmak kişileri samimiyetten uzaklaştırıyor. Ak Parti İzmit Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımızı arada bir de yaptığımız işlerin açılışlarında yanımızda görsek ve iyiyi takdir ettiklerini duysak o zaman yaptıkları eleştirilerdeki samimiyeti anlarız. Örneğin herkesin takdirini alan ve bölgede bir ilk olan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi açılışımızda bu arkadaşlarımızı aramızda görmeyi çok isterdik fakat yoklardı. Yapılan iyi işlerde de yanımızda olsalardı o zaman söylemleri halka biraz daha samimi gelebilirdi.

BİZ İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Biz yaptığımız işlerin arkasındayız. Bugün bizi eleştirdikleri lavanta bahçesine halkımıza işin aslını aktarmak için geldik. Bir başka gün basın toplantısını Çayırköy’deki Yaşam Bahçemizde yaparız. Çok net söylüyorum ki eleştirilere elbette açığız ancak kim ne söylerse söylesin, kim ne siyaset yaparsa yapsın biz İzmit Belediyesi olarak ve başkanımızın söylemi ile sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Açıklamaları sonrasında Şakoğlu ve Torun ‘Yarın Bayram. Bu vesile ile herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarken, yaşadığımız pandemi dönemini unutmadan halkımızın bayram süresince maske ve mesafe kuralına uymasını rica ediyoruz’ diyerek konuşmalarına son verdiler.