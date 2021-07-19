19 Tem 2021 - 20:59- Gündem G: 19 Tem 2021 - 21:07

İSU'nun temizlik kurnazlığı; Resmen halının altına süpürdüler

Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU ekipleri kurban bayramı öncesinde yaptığı temizlikte atık suları mahalleye yaydı. Bir başka temizlikte ise kanalizasyon atıkları konteynerlere atıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaptığı temizlikte skandallara imza attı. Belediye ekipleri tarafından yapılan temizliğin tarzı bu kadar da olmaz dedirtti. Yeşilova Mahallesinde çalışma yapan İSU ekipleri rögarlardan çıkardıkları kanalizasyon atığı ve beton kırıklarını, evsel atıkların ayrıştırıldığı çöp konteynerlerine attı.

ATIK SULARI CADDEYE YAYDILAR

Sloganları "Atık Sular Kontrol Altında" olan İSU'nun bu atık suları nasıl kontrol altına aldığı da gözler önüne serildi. Yine Yeşilova Mahallesinde başka bir çalışma gerçekleştiren İSU ekipleri bu sefer rögarlardan çektikleri pis suları Boğazova Caddesi boyunca yola yaydı. Caddeyi pis sular basarken, cadde boyunca evlerden kötü koku şikayetleri yükseldi. Atık suları kontrol alması beklenen İSU ekiplerinin atık suları kontrol altına alamadığı görüldü.
# İSU

19 Tem 2021 - 20:59 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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