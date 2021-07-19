İSU'nun temizlik kurnazlığı; Resmen halının altına süpürdüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaptığı temizlikte skandallara imza attı. Belediye ekipleri tarafından yapılan temizliğin tarzı bu kadar da olmaz dedirtti. Yeşilova Mahallesinde çalışma yapan İSU ekipleri rögarlardan çıkardıkları kanalizasyon atığı ve beton kırıklarını, evsel atıkların ayrıştırıldığı çöp konteynerlerine attı.
ATIK SULARI CADDEYE YAYDILAR
Sloganları "Atık Sular Kontrol Altında" olan İSU'nun bu atık suları nasıl kontrol altına aldığı da gözler önüne serildi. Yine Yeşilova Mahallesinde başka bir çalışma gerçekleştiren İSU ekipleri bu sefer rögarlardan çektikleri pis suları Boğazova Caddesi boyunca yola yaydı. Caddeyi pis sular basarken, cadde boyunca evlerden kötü koku şikayetleri yükseldi. Atık suları kontrol alması beklenen İSU ekiplerinin atık suları kontrol altına alamadığı görüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.