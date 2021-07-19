Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

Olay, Kandıra Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar’dan denize atlayış yaptı. Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, genci denizden alarak Kerpe Limanı barınağına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan’a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarptığı tahmin edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Kandıra Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar’dan denize atlayış yaptı. Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, genci denizden alarak Kerpe Limanı barınağına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan’a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarptığı tahmin edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.