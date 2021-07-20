Lamiser Eryılmaz vefat etti

TÜPRAŞ emeklisi Nejat Eryılmaz’ın eşi Lamiser Eryılmaz (59), özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonucu yaşamını yitirdi. Can ve Cem Eryılmaz’ın anneleri olan Lamiser Eryılmaz’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eryılmaz’ın cenazesi 20 Temmuz Salı günü Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.