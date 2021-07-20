Alınan bilgiye göre Kartepe Atatevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinden Akmeşe istikametine seyir halinde olan Ali Günan idaresindeki 34 RP 0158 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi üzerinden Ataevler istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GJL 58 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç cadde girişinde bulunan trafik ışığı direğine çarptıktan sonra durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hafif ticari araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak amacıyla müdahalede bulundu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçtan Mustafa Aktaş, Şenol Öztürk, Mehmet Kılıç, Songül Öztürk, Alperen Kılıç, Yağmur Aktaş, Yusuf Kılıç, Gülsüm Kılıç isimli biri ağır, 4’ü çocuk 8 yaralı çıkarttı. Yaralıların biri dışından hepsi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, olay yerine gelen ambulanslar yaralıları alarak çevre hastanelere sevk etti. Diğer araçta bulunan sürücü Ali Günan kaza sonrası fenalaşınca yanında bulunan E.D. isimli yolcu ile ambulansla birlikte hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.