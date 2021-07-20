İzmit Belediyesi, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesini ziyaret etti

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle kent genelinde bulunan gazi derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü ve personel Ünzile Yılman, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesini ziyaret ederek gazilerin Kurban Bayramını kutladı.

HÜRRİYET’İN SELAMINI GÖTÜRDÜLER

Ziyarette ekibi, Şube Başkanı Mehmet Hanifi Arslan, Başkan Yardımcısı Münür Dörtyıldız ve Gazi İsmail Dönmez karşıladı. Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve bayram tebriklerini ileten ekip, gazilere ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tablo ile çiçek takdim etti. Başkan Arslan, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmit Belediyesi çalışanlarına ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.