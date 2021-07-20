İzmit Belediyesi, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesini ziyaret etti

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle kent genelinde bulunan gazi derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü ve personel Ünzile Yılman, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesini ziyaret ederek gazilerin Kurban Bayramını kutladı.
HÜRRİYET’İN SELAMINI GÖTÜRDÜLER
Ziyarette ekibi, Şube Başkanı Mehmet Hanifi Arslan, Başkan Yardımcısı Münür Dörtyıldız ve Gazi İsmail Dönmez karşıladı. Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve bayram tebriklerini ileten ekip, gazilere ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tablo ile çiçek takdim etti. Başkan Arslan, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmit Belediyesi çalışanlarına ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.