Başkan Büyükakın, Arefe gününde İzmit Fethiye Caddesindeydi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı Arefe günü İzmit Fethiye Caddesi’nde esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla hasbihal ederek bayramlarını kutladı. 7’den 77’ye kadın erkek, genç çocuk herkesle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, esnaflara da bereketli işler diledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Kurban Bayramı’nın hemşerilerimize, milletimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Pandemiyi unutmadan Kurban Bayramı’nı hep birlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kutlayalım” ifadelerini de sarf etti.

“YENİ HİZMETLERİN KAPISINI AÇIYOR”

Fethiye Caddesi’nde esnaflarla birlikte çay içerek sohbet eden Başkan Büyükakın, vatandaşların hizmetlere dönük teşekkürlerine, “Bizim görevimiz size hizmet etmek. Sizin teşekkürlerinizi almak, esnafımızla birlikte bu kente hizmet etmek bize güç veriyor. Milletimizle geçirdiğimiz her anımız, yeni hizmetlerin kapısını açıyor. Halkımız talep ediyor, biz yerine getirmek için gayret ediyoruz” diye konuştu.

“HAYAT DAHA RENKLİ VE GÜZEL OLACAK”

Kocaeli’nde ve İzmit’te yapılan hizmetlere dönük sorulara da içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, İzmit Yürüyüş Yolu projesine dönük teşekkürlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlara, “İnşallah çok güzel bir proje olacak. Tamamlandığında gerek esnaflarımız gerekse vatandaşlarımız çok mutlu olacak. İzmit’e çok yakışacak yeni yürüyüş yolu, yeni bir yaşam ve çekim merkezi olacak. Hayat daha renkli ve güzel olacak” dedi. Fethiye Caddesi’nde ki ziyaretlerde, Başkan Büyükakın esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.