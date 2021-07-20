Gültepe’de hayat bu merkezde akacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in Gültepe Mahallesi’ne kazandırılacak olan Gültepe Kültür Merkezi’nin yapımı devam ediyor. Özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir yapı olacak olan kültür merkezi, kötü alışkanlıklarla mücadelenin merkezinde somut bir adım olarak duracak.

MAHALLE SAKİNLERİ BİR ARADA OLACAK

Gültepe Kültür Merkezi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırırken kadınların ve mahalle sakinlerinin de bir arada vakit geçirebilecekleri bir merkez olma görevini de yerine getirecek. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan kültür merkezini Gültepe Platformu yöneticilerine ve mahalle sakinlerine sorduk.

AKTİVİTELERİ PLANLANMAYA BAŞLADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri kültür merkezilerine kavuşacakları günü adeta iple çekiyor. Öyle ki proje tamamlandığında yapacakları aktiviteleri planlamaya dahi başlamışlar. Gültepe Kültür Merkezi tamamlandığında sadece önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak aynı zamanda Gültepe’de hayatın merkezi haline gelecek.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELEDE EN SOMUT ADIM”

Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, sokakları boş bırakmadıklarını şimdi de bu kültür merkezimizde birçok aktiviteyi gençlerimize kazandırarak çalışmalarımızı sürdüreceklerini söyledi. Çakırer, “Kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için çok büyük paralar harcamaya gerek yok. Bu tür alanlar, gençlerin vakit geçirebileceği yerlerin inşa edilmesinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan en somut adım diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“TAHİR BAŞKANIMIZ BİZİ KIRMADI”

“Yaşlılarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin vakit geçirebilecekleri bir yerimiz yoktu” diyen “ Çakırer, “Kendimizin abisi Tahir Büyükakın başkanımız bizi kırmadı ve mahallemize önemli bir hizmeti kazandırmak için kollarını sıvadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Gültepeliler Platformu Başkan Yardımcısı Hakan Çolak ise “Derneğimizi kurduğumuzda mahallemize, gençlerimize nasıl bir iz bırakabiliriz diye düşündük. Böyle bir kültür merkezin faydalı olacağına inandık ve Tahir Büyükakın başkanımızdan ricada bulunduk. Çalışma gayet güzel ilerliyor. İnşallah çok güzel işler yapacağız burada” şeklinde konuştu.

“ EĞİTİM YUVASI HALİNE GELECEK”

55 yıldır Gültepe oturduğunu söyleyen Aynur Serdar ise “Burası çok güzel bir yer olacak. İnsanlarımız burada kaynaşacak ve bir araya gelecek. Umut ediyoruz ki aynı zamanda bir eğitim yuvası haline gelecek. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“KADINLAR DAHA FAZLA HAYATIN İÇERİSİNDE OLACAK”

Gültepe’de güzel bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Hülya Karaosman, özellikle kadınların pandemi sürecinde evde kalarak çok sıkıldığını söyledi. Karaosman, “Bu kültür merkezi tamamlandığında kadınlarımızı daha fazla hayatın içerisine dahil etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ÖNEMİ BİR BOŞLUK DOLACAK”

Doğma büyüme Gültepeli olduğunu söyleyen Nimet Kalkan da “Kadınlar ve çocuklar pandemi sürecinde evde kaldılar ve çok sıkıldılar. Kültür merkezi kadınlar ve çocuklar için önemli bir boşluğu dolduracak” dedi.

“HER GÜZELLİK BİRLİKTE YAŞANACAK”

60 seneden fazla bir süredir Gültepe’de yaşadığını belirten Coşkun Çolak, “”Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu binanın semtimize kazandırılmasının çok güzel meyveleri olacağına inanıyoruz. Semt sakinleri burada her güzelliği birlikte yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

5 KATLI OLACAK

Diğer yandan Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak. Proje kapsamında, 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası ve bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunacak. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunacak. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alacak.

TOPLAM 653 METREKARE

2. bodrum kat 128,36 m², 1. bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat 131,16m² olmak üzere 5 katlı olan yapı toplam 653 m² inşaat alanına sahip olacak.