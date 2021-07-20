Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek.
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" uyarınca değerlendirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.