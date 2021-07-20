Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesimine başladı. Kurbanlık hayvanı kesmek isteyen vatandaşların bazıları kesici aletler ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar özel araçlarla hastaneye gelerek tedavi oldu.
Yıllardır kurbanlık hayvan kestiğini belirten Yavuz Özuğurlu, " Kaza 'geliyorum' demiyor maalesef oldu. Şu anda 8-10 dikişimiz var. Sağ olsunlar tetenoz iğnesi yaptılar, Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler. Biz kasabız, kesim yapıyoruz. Maalesef bıçağı kaçırdık, büyükbaş kesiyorduk. İlk kez böyle bir şey oldu. Buna da şükür ne yapalım kaza 'geliyorum' demez" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.