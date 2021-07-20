20 Tem 2021 - 17:10- Gündem G: 20 Tem 2021 - 17:12

Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı

İzmit Orduevi önünde dün gece kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 3 genci, askerler kurtardı.
Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı mask

Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi’ndeki Orduevi’nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kalabalık bir grup 3 gence saldırdı. Orduevi’nde görevli askerler, olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçtı. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı belirtildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

20 Tem 2021 - 17:10 - Gündem

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