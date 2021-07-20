14 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde M.T. (14) ile ablası S.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, ablasını bıçakla bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.