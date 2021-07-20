20 Tem 2021 - 20:06- Asayiş G: 20 Tem 2021 - 20:10

14 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

Gebze'de kardeşi tarafından bıçakla yaralanan abla hastaneye kaldırıldı.
14 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı mask

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde M.T. (14) ile ablası S.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, ablasını bıçakla bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık

20 Tem 2021 - 20:06 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.205.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
70 operasyonda 13 kişi tutuklandı mask
70 operasyonda 13 kişi tutuklandı
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı mask
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti mask
Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti
Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi mask
Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi
Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı! mask
Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı!
Trafoda çıkan yangın korkuttu mask
Trafoda çıkan yangın korkuttu
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL