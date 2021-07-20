20 Tem 2021 - 20:10- Asayiş G: 20 Tem 2021 - 20:12

Sanayi Sitesi'nde yangın paniği!
Sanayi Sitesi'nde yangın paniği! mask

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkan sahibi F.P. ile D.D, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Dumandan etkilenen F.P ve D.D. ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.
# sağlık, itfaiye, Sanayi, Yangın

20 Tem 2021 - 20:10 - Asayiş

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