Sanayi Sitesi'nde yangın paniği!

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkan sahibi F.P. ile D.D, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Dumandan etkilenen F.P ve D.D. ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.