21 Tem 2021 - 09:48- Gündem G: 21 Tem 2021 - 09:51

Modern Hayvan Pazarı’nda kurban bereketi ‘Tüm kurbanlıklar alıcı buldu’

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’nın ilk gününde de büyük yoğunluk yaşandı

Modern Hayvan Pazarı’nda kurban bereketi ‘Tüm kurbanlıklar alıcı buldu’ mask

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu Kurban Bayramı’nda da sürdürdü. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, bayramdan bir ay önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününde tamamladı.


SAĞLIK KOŞULLARINA UYGUN OLARAK

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na gelen tüm hayvanlar veterinerler tarafından tek tek kontrollerden geçerken vatandaşlar gönül rahatlığıyla kurbanlık alışverişini gerçekleştirdi. Modern Hayvan Pazarı’nda; Ağrı, Yozgat, Kars, Erzincan ve Afyon’dan yaklaşık 610 büyükbaş, Sakarya, Afyon ve Van’dan ise yaklaşık 450 küçükbaş olmak üzere toplamda binin üzerinde kurbanlık satışı gerçekleşti. 


HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK

Erzincan’ın Tercan ilçesinden gelerek İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklarını satan Adnan İlhan, “Burada her şey çok iyiydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Personeller bizimle çok güzel ilgilendi. Kurbanlıklarımızın satışlarını gerçekleştirdik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


KURBAN POŞETİ DAĞITILDI

İzmit Belediyesi ayrıca, Kurban Bayramı’nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Modern Hayvan Pazarı’nda da ücretsiz olarak kurban poşeti dağıttı. Vatandaşlar, İzmit genelinde dağıtılan 50 bin kurban poşetini kullanarak kötü koku ve görüntünün önlenmesini sağladı.

# sağlık, İzmit belediyesi
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21 Tem 2021 - 09:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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