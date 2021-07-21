21 Tem 2021 - 09:59- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 10:04

Uçuruma yuvarlanan hayvanı kurtaramayınca bakın ne yaptı

Derince’de kaçarak uçuruma düşen ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi.

Uçuruma yuvarlanan hayvanı kurtaramayınca bakın ne yaptı mask

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi’nde bulunan kurbanlık satış alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Karadaş isimli vatandaşın, kurbanlık satış alanından satın aldığı büyükbaş hayvan, kesim alanına götürülürken, ipinin çözülmesi neticesinde kaçtı. Ormanlık alana giren büyükbaş hayvanı saatlerce takip eden vatandaşlar, yakalayamayınca durumu kurban yakalama timine vurdu. Kurban yakalama timinin uyuşturucu iğne ile yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.

KURTARAMAYINCA ÇAREYİ KESMEKTE BULDULAR

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen uçurumdan çıkartılamayan büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi.

BAYRAM BİZE TAM BAYRAM OLDU

Hayvanı tüm gün boyunca yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Yasin Karadaş, “Hayvanı aldığımız kişi ipini sağlam bağlamamış. Biz de getirdik. Keseceğimiz yerde ipi bağlayacaktık. Bir baktık, yürürken hayvan arkamızda yok. İpi çözülmüş, sonra ormana kaçtı. Sabahtan beridir hayvan ormanın içinde. Kendi çabalarımızla takip ettik. Derince Belediyesi ekiplerini aradık. Onlar memur arkadaş gönderdiler. Uyuşturucu iğne yaptılar, sonra buradaki uçurum alana geldi. Burada yattı. Sonra itfaiye ekiplerini aradık. Onlar da geldiler. Bayram bize tam bayram oldu” dedi.

# itfaiye

21 Tem 2021 - 09:59 - Asayiş

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