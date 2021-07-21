Enkaz altından insan çıkarır gibi kedi çıkardılar

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Fetih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 gün önce sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki yağmur giderine yavru bir kedi düştü. Kedinin sesini duyup yardım etmek isteyen bina sakinleri, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı.

BAHÇEHİ KAZDILAR

Yavru kedinin sesini duyup borunun üst kısımlarında sıkıştığını düşünen ekipler, çalışmaları esnasında yağmur gideri borusunun daha çok aşağıya doğru uzandığını ve kedinin çok daha aşağıda olduğunu fark etti. Ellerindeki malzemelerle çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, takviye ekip ve malzeme desteği istedi. Takviyenin ve malzemelerin gelmesinin ardından çalışma hızını arttıran ekipler, boru hizasında yoğun bir şekilde bahçeyi kazmaya başladı.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Borunun çapraz bir şekilde toprağın altına doğru devam ettiğini fark eden ancak kedinin ne kadar aşağıda olduğunu kestiremeyen ekipler, belli bir noktadan sonra kediye zarar vermemek amacıyla kazı işlemlerine elleriyle devam etti. İtfaiye ekiplerinin enkaz altından insan çıkarır gibi yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik hassas çalışmanın ardından bahçede kazılan 2 metre çukurun içerisindeki borunun kesilmesiyle birlikte, yaramaz yavru bir anda kendisini dışarıya atarak bahçeden hızla uzaklaştı.