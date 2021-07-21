21 Tem 2021 - 10:20- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 10:21

Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı

Gölcük D-130 Karayolunda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.
Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı mask

Kaza, Gölcük D-130 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine doğru hareket eden C.E., idaresindeki 06 MTU 44 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan C., isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde kalan Ayhan C., ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Ayhan C.’yi Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yaralı Ayhan C., yapılan işlemlerinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, yardım, kaza

21 Tem 2021 - 10:20 İHA Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.182.864 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti mask
Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
70 operasyonda 13 kişi tutuklandı mask
70 operasyonda 13 kişi tutuklandı
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı mask
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti mask
Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti
Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi mask
Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi
Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı! mask
Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı!
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL