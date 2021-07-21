21 Tem 2021 - 10:30- Gündem G: 21 Tem 2021 - 10:38

Haluk Balaban'ın acı günü

Gazetemiz personelinden Haluk Balaban'ın kayınpederi Melih Çengiç vefat etti.

Haluk Balaban'ın acı günü mask

Gazetemiz personelinden Haluk Balaban'ın kayınpederi Melih Çengiç vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlı diliyoruz... 

21 Tem 2021 - 10:30 - Gündem

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