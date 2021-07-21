Bu adrenalin için akın akın geliyorlar

Başiskele'de bulunan Serindere Kanyonu, zorlu parkuru ile adrenalin tutkunlarını mest ediyor. Her gün yüzlerce kişi kanyonun zorlu parkurunda yürümek için bölgeye geliyor. İçinde 6 şelaleyi barındıran kanyonda, zaman zaman suyun yüksekliği de 1 metreyi geçiyor. Çok hızlı akan dereden karşıya geçmek bazı noktalarda güç hale geliyor. Gruplar halinde bölgeye gelen adrenalin tutkunları, dar geçitlerden geçerek, suyun zorlu aktığı yerlerde güçlükle yürümenin tadını çıkartıyor.
O ANLAR AKSİYON KAMERASINDA
Adrenalin tutkunları o anları aksiyon kamerası ile kaydetmeyi ihmal etmiyor. Kocaeli’nin hemen hemen her ilçesinde bir kanyon yer alırken, en fazla ilgi görenler arasında Serindere yer alıyor. Yüksek hızla akan suyun içinde zaman zaman talihsiz kazalarda yaşanabiliyor. Derenin kayalık olması, zaman zaman derinleşmesi ve yüksek hızla akması sebebiyle, yürüyüş yapanlar suya kapılıyor.
“SU ÇOK SOĞUKTU”
Düşe kalka bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Büşra Günal, “Bazen battık, bazen çıktık. Çok heyecanlıydı. Yüzlerce insan var. Çok güzel bir deneyim oldu. Su çok soğuktu” dedi.
"MANZARA HARİKA, ÇOK GÜZELDİ”
Serindere’ye grup olarak geldiklerini söyleyen Gizem Emre ise, “Düşe kalka yol aldık. Bazen su boyumuzu aşmaya yakındı. Manzara harika, çok güzeldi” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.