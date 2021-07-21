Kartepe’de bayramlaşma

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde ilçe bayramlaşması bu yıl ilk defa Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleşen bayramlaşmaya Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAYRAMLAR BİR ARAYA GELMEKTİR

Kent Meydanı’nda gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ “Bayramlar bizleri her zaman bir araya getirmektedir. Dini bayramların iki önemli durumu vardır. Bir taraftan yüce Mevlaya yaklaşırken, aynı zamanda kardeşlerimizde yaklaşıyoruz. Uzun bir aranın ardından ilk defa bir araya geliyoruz” dedi.

DİKKATLİ OLMALIYIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Zor günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda evdeydik. Bu buluşmaları ne kadar özlediğimiz görülmektedir. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Devletimiz tarafından gereken yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın talebi sonrasında Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından kısıtlamalar kaldırıldı. Biz gereken önemi ve ciddiyeti göstermez isek o tedbirler geri döner” açıklamasında bulundu.

KURALLARA UYMALIYIZ

Kürsüye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin “Bayramda bir aradayız. Belirlenen kurallara riayet ederek bayramımız kutlayalım. Henüz bu mücadele sona ermiş değildir. Çok önemli bir mesafe almış durumdayız. Gelecek bayramları düşünerek gereken tedbirlere uymalıyız. Bu durumu ancak aşı olarak aşabileceğimizi bilmeliyiz. Bayramlaşmak bayramlaşmaktır. İnşallah daha güzel bayramlarda yeniden birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

50 BİN ÇİÇEK DAĞITILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kurban Bayramı arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerine Başkan Kocaman kendi elleriyle çiçek dikerken, Kartepelilere 50 bin çiçek dağıtımı yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bizim kültürümüzde; Bayramlar sıla-i rahimdir, yaşayan büyüklerimizi evlerinde kaybettiklerimizi ise Arefe günü mezarlıklarda ziyaret ederiz ki, Bayramı kaybettiğimiz sevdiklerimizle karşılayalım. İlçemiz genelindeki tüm mezarlıklarda kabir ziyareti yapan hemşehrilerimize toplamda #50Bin adet çiçek dağıtımını tamamladık. Rabbim tüm Şehitlerimize tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah” açıklamasında bulundu.