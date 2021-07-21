21 Tem 2021 - 12:06- Gündem G: 21 Tem 2021 - 12:07

Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni kurban bayramının 2. günü saat 11.00’da yapıldı. Oda binasında gerçekleşen bayramlaşma programında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim, meclis üyeleri ve kent protokolü hazır bulundu

Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı mask

Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez Ticaret Odası’nda bayramın ikinci günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK’ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreni saat 11.00-12:30 saatleri arasında devam etti. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırladı ve sohbet etti.

‘’ÜYELERİMİZİN VE HALKIMIZIN KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUM’’

Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk “her zaman bu mutlu günlerin coşkuyla kutlandığı hatırlatılarak, “Türk halkı dini ve milli bayramlarda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan halkımız her zaman birlik ve beraberlik havası içinde bayram mutluluğunu bir arada yaşamayı başarmıştır. Türk halkının bu bağlılığını, ülkesine ve milli değerlerine olan sevgisini bozmayı kimse başaramamıştır. Bu bayram ve bundan sonra ki bayramlarda da aynı birlik ve beraberlik içinde coşkuyla dolu olarak kutlamaların yapılmasını diliyoruz. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, mutluluk dolu huzur dolu nice bayramlar diliyorum’ ’dedi.

21 Tem 2021 - 12:06 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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