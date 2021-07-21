Gebze’de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar ile Eskihisar feribot yolundaki alt geçit suyla doldu. Bu sırada alt geçitten geçen turistleri taşıyan 2 otobüs, motorlarına su girince arızalandı. Gelen itfaiye ve İSU ekipleri, geçitteki suyu çekerek kanalizasyon giderlerine pompaladı. Ekiplerin çalışması sırasında feribot iskelesine ulaşım yan yollardan sağlandı. Arızalanan otobüsler çekicilerle yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
21 Tem 2021 - 13:14- Asayiş Güncelleme: 21 Tem 2021 - 13:17
Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı
Gebze’de aniden bastıran yağmurla birlikte Eskihisar feribot yolundaki alt geçit suyla doldu, iki tur otobüsü motorlarına giren suyla arızandı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otobüsler kurtarılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.