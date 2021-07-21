21 Tem 2021 - 13:14- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 13:17

Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı

Gebze’de aniden bastıran yağmurla birlikte Eskihisar feribot yolundaki alt geçit suyla doldu, iki tur otobüsü motorlarına giren suyla arızandı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otobüsler kurtarılarak, yol tekrar trafiğe açıldı. 

Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı mask

Gebze’de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar ile Eskihisar feribot yolundaki alt geçit suyla doldu. Bu sırada alt geçitten geçen turistleri taşıyan 2 otobüs, motorlarına su girince arızalandı. Gelen itfaiye ve İSU ekipleri, geçitteki suyu çekerek kanalizasyon giderlerine pompaladı. Ekiplerin çalışması sırasında feribot iskelesine ulaşım yan yollardan sağlandı. Arızalanan otobüsler çekicilerle yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
# itfaiye, İSU, ulaşım

21 Tem 2021 - 13:14 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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