Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı

Gebze’de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar ile Eskihisar feribot yolundaki alt geçit suyla doldu. Bu sırada alt geçitten geçen turistleri taşıyan 2 otobüs, motorlarına su girince arızalandı. Gelen itfaiye ve İSU ekipleri, geçitteki suyu çekerek kanalizasyon giderlerine pompaladı. Ekiplerin çalışması sırasında feribot iskelesine ulaşım yan yollardan sağlandı. Arızalanan otobüsler çekicilerle yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.