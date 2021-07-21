21 Tem 2021 - 13:34- Kültür-Sanat G: 21 Tem 2021 - 13:36

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda  sağlık çalışanlarını unutmadı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde sağlık çalışanlarını unutmayan İzmit Belediyesi, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda  sağlık çalışanlarını unutmadı mask


İzmit Belediyesi Başkan Vekili, Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ile Koordinatör Ozan Aksu, Kurban Bayramı’nın birinci gününde kentteki hastaneleri ziyaret etti. Acil Servis doktorları, hemşireler ve sağlık personeli ile bir araya gelen İzmit Belediyesi heyeti sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.


HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİLER

Sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı’nı kutlayan Çetin Sarıca ile Ozan Aksu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve bayram tebriklerini iletti. Unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirten sağlık çalışanları da ziyaretleri ve ikramlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. 
# sağlık, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
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21 Tem 2021 - 13:34 Kocaeli/ İzmit- Kültür-Sanat

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