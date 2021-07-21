İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda  sağlık çalışanlarını unutmadı

İzmit Belediyesi Başkan Vekili, Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ile Koordinatör Ozan Aksu, Kurban Bayramı’nın birinci gününde kentteki hastaneleri ziyaret etti. Acil Servis doktorları, hemşireler ve sağlık personeli ile bir araya gelen İzmit Belediyesi heyeti sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.
HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİLER
Sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı’nı kutlayan Çetin Sarıca ile Ozan Aksu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve bayram tebriklerini iletti. Unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirten sağlık çalışanları da ziyaretleri ve ikramlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.