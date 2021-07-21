21 Tem 2021 - 14:48- Siyaset G: 21 Tem 2021 - 15:05

AKP Kocaeli teşkilatları bayramlaştı

AKP Kocaeli teşkilatları il başkanlığının ev sahipliği yaptığı programla bayramlaşma törenini gerçekleştirdi.

AKP Kocaeli teşkilatları bayramlaştı mask

Kurban Bayramı'nın 2. gününde parti teşkilatları bayramlaşmasını gerçekleştiren  AKP Kocaeli teşkilatları geniş bir katılımla bayramlaşma programını tamamladı. Bayramlaşma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  Tahir Büyükakın, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AKP MKYK üyesi ve AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve parti teşkilatlarına üye isim katılım sağladı.

# AKP, Tahir Büyükakın, Mustafa, Adnan Turan
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21 Tem 2021 - 14:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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