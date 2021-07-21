21 Tem 2021 - 14:53- Siyaset G: 21 Tem 2021 - 14:55

Güney, bayramda hastaları unutmadı

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, Kurban Bayramını hastanede geçiren hastaları unutmadı. Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nde şifa bekleyen hasta ve yakınlarıyla bayramlaştı.

Güney, bayramda hastaları unutmadı mask

AKP  İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, bayramın ilk günü anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, ilçe yöneticileri ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği Güney, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ndeki hastaları ziyaret etti. Burada şifa bekleyen hastaları ve yakınlarının bayramlarını kutlayıp, hediyeler takdim etti. Güney, bayramı hastanede geçirmek zorunda kalanların en duygusal dönemleri yaşadıklarını belirterek, “Bayramda hepimiz farklı telaş ve mutluluklar yaşarken, hastanelerde şifa bekleyen vatandaşlarımız da bulunuyor. Onları unutmamız mümkün değil. Hayır dualarını alabilmek aslında en büyük zenginlik. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
# AKP, Kadın
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21 Tem 2021 - 14:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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