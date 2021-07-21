Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (55), Gebze’deki evinde ailevi nedenler yüzünden tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Evden çıkan kavgada, Olgun ile birlikte yeni damadı ve 2 kişi daha bıçaklandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren eski damat olay yerinden kaçarken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
21 Tem 2021 - 15:53- Asayiş Güncelleme: 21 Tem 2021 - 15:54
Dernek başkanı damadı tarafından öldürüldü
Gebze’de bulunan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürülürken yeni damadı ve beraberindeki 2 kişi de yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.