21 Tem 2021 - 15:53- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 15:54

Dernek başkanı damadı tarafından öldürüldü

Gebze’de bulunan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürülürken yeni damadı ve beraberindeki 2 kişi de yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Dernek başkanı damadı tarafından öldürüldü mask

Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (55), Gebze’deki evinde ailevi nedenler yüzünden tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Evden çıkan kavgada, Olgun ile birlikte yeni damadı ve 2 kişi daha bıçaklandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren eski damat olay yerinden kaçarken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

21 Tem 2021 - 15:53 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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