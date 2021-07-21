Maşukiye Mahallesi’nde, yaklaşık bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık Deresi taştı. Su baskını nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Yağışın sona ermesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerine ait iş makineleri bölgeyi temizlemek için çalışma yaptı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. Maşukiye Mahallesi’nde 3 Temmuz'daki sağanağın ardından bölgedeki dereler taşmış ve Sapanca yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölgede yaşayanlar, çevredeki derelerin ıslah edilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.
21 Tem 2021 - 17:43- Gündem Güncelleme: 21 Tem 2021 - 17:46
Kartepe'de 18 gün sonra aynı dere yine taştı
Kartepe'deki Paçacık deresi, 18 gün sonra ikinci kez taştı. Vatandaşlar bölgedeki derenin ıslah edilmesini istedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.