İzmitliler yazın tadını Gülümse Kafe’de çıkarıyor

İzmit Belediyesinin Yahya Kaptan Sarı Mimoza Caddesi’nde vatandaşlarına kazandırdığı Gülümse Kafe, güler yüzlü hizmeti ve kaliteli sunumlarıyla tam not alıyor. Halkın fikirlerini doğrultusunda nasıl değerlendirileceği belirlenen, açık ve kapalı mekanıyla yaz-kış hizmet veren Gülümse Kafe pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından yoğun ilgi görüyor.



FİYATLAR ÇOK UYGUN

İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe uygun fiyatlar, zengin menü ve kaliteli hizmetin adresi olmaya devam ediyor. Kalabalık yerleşim yerinin ortasında çok geniş bahçesi, özgün tasarımı ve kapalı mekanıyla ferah bir ortam sunan Gülümse Kafe, her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor. Bölgenin en nezih sosyal alanı Gülümse Kafe’de otopark sorunu da bulunmuyor.



MANCARLI PİDE VAR

Gülümse Kafe ile sosyal belediyecilik örneği sergileyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit’in tanıtımında büyük önem verdiği yöresel lezzet Mancarlı Pide de kafenin menüsünde yer alıyor. Sıcak sunumuyla herkesin beğenisini kazanan ve damaklarda eşsiz tat bırakan Mancarlı Pide en çok talep edilen yemek olarak listede başı çekiyor.



09.00-23.30 ARASI AÇIK

Sabah 09.00’da kapılarını açan ve gece 23.30’a kadar haftanın her günü aralıksız hizmet veren Gülümse Kafe, günde ortalama 800 ile bin arasında İzmitli’yi konuk ediyor. Sıcak ve soğuk içecekler, tost ve hamburger çeşitleri ile dondurma ikram edilen Gülümse Kafe’de özellikle aileler sıcak yaz akşamlarında serin ortamın tadını çıkarıp saatlerce keyifli vakit geçiriyor.