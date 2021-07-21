21 Tem 2021 - 20:40- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 22:57

İki kardeş yüzmek için girdikleri denizde can verdi

Kandıra'da 16 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yüzmek için girdikleri denizde boğulurken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.
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Olay, saat 13.00 sıralarında  Kandıra  Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihal G. (35) ile Kardelen G. (16) ve Atakan G. (13) isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.

İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 PLAJDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan, Kandıra’nın Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarında denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı. Konu ile ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarımızda oluşan tehlike nedeni ile denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen kurallara riayet edelim. Hem kendi hem de ailemizin canını tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi.
# sağlık, Adnan Turan

21 Tem 2021 - 20:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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