21 Tem 2021 - 22:58- Asayiş G: 21 Tem 2021 - 23:05

Evde çıkan yangın kulübeye sıçradı

Karamürsel'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Evde çıkan yangın kulübeye sıçradı mask

Akçat Mahallesi'nde E.Ç'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikte depo olarak kullanılan kulübeye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.Yangında, evin üst katında hasar oluştu, kulübe kullanılamaz hale geldi.
# itfaiye, Yangın

21 Tem 2021 - 22:58 - Asayiş

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