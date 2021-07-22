Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor  

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasında sahil düzenleme projesi kapsamında, 4 kilometre uzunluğunda yol yapımına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 kilometresi asfalt, 2 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda terasman kazısı çalışmaları yapılıyor.
4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 4 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalara başlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.