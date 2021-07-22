Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor  

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasında sahil düzenleme projesi kapsamında, 4 kilometre uzunluğunda yol yapımına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 kilometresi asfalt, 2 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda terasman kazısı çalışmaları yapılıyor.

4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 4 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalara başlandı.