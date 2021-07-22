22 Tem 2021 - 09:34- Gündem G: 22 Tem 2021 - 09:37

Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 kilometresi asfalt, 2 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda çalışmalara başlandı  

Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor   mask

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasında sahil düzenleme projesi kapsamında, 4 kilometre uzunluğunda yol yapımına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 kilometresi asfalt, 2 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda terasman kazısı çalışmaları yapılıyor.

 

4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 4 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalara başlandı.
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22 Tem 2021 - 09:34 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem

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