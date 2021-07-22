Çay Simit İzmit’in konukları Bora Öztoprak ve Nedim Saban olacak

İzmit Belediyesinin kentin tanınırlığını arttırmak ve vatandaşlara moral olmak adına hayata geçirdiği Çay Simit İzmit sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Sunuculuğunu Çiçek Dilligil’in gerçekleştirdiği, şehre yeni bir soluk kazandıran Çay Simit İzmit’in bu ayki konukları müzisyen Bora Öztoprak ile oyuncu Nedim Saban olacak.
25 TEMMUZ’DA YAYINLANACAK
İnternet üzerinden yayınlanan ve geniş kitlelerce izlenmeye devam eden programın yeni bölüm çekimi Kandıra’nın incisi Sarısu’da gerçekleşti. Sanata ve sanatçıya destek olan İzmit Belediyesinin kültürel programı Çay Simit İzmit’in 3. bölümünde Bora Öztoprak ve Nedim Saban’ın sanatı konuşulacak. İzmit’e özgü simit, pişmaniye ve mancarlı pidenin tanıtıldığı Çay Simit İzmit’in yeni bölümü 25 Temmuz Pazar günü saat 15.00’de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in youtube kanalında yayınlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.