Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen Ev Becerileri Atölyesi faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında gençlere, ilk yardım ve bakım onarım eğitimleri verilmeye başlandı.

PRATİK BİLGİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, ev becerileri atölyelerine katılan gençler bu proje sayesinde yaz aylarına renk katarken, bir yandan da ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğreniyor. Evde tek başlarına kaldıklarında herhangi bir elektrik kaçağı, su kaçağı gibi sorunlar ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini öğreniyorlar. Bunun yanı sıra ilk yardım eğitimi de alan gençler, sadece kendileri için değil çevrelerine de yardım edebilecekleri bilgiler edinerek zor durumda kalan kişilere nasıl yardım edebileceklerini öğreniyor.

DİJİTAL DÜNYADAN, İĞNE TUTAN ELLERE

Öte yandan Ev Becerileri Atölyesi, gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Gençler, KO-MEK’in bu önemli faaliyeti sayesinde yaz tatilini en faydalı şekilde geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Ellerinden cep telefonlarını, bilgisayarları bırakan gençler, onun yerine dikiş dikmeyi, yemek pişirmeyi yani ilerde kendilerine hayatta gerekli olabilecek becerileri öğrenmeyi seçiyor.

KO-MEK’TE ÖĞRENİYORLAR

Kursiyerler, atölyede evde ihtiyaç duyulan basit onarımlara karşı nasıl müdahale edilebileceğini öğreniyor. Bu çerçevede atölyede, ampül ve musluk damlaması durumunda conta ve kartuş değiştirmesi nasıl yapılacağı öğretiliyor. Ayrıca, evde oluşabilecek elektrik kaçaklarında kendi güvenliklerini sağlayarak nasıl önlemler alınması gerektiği de derslerde anlatılıyor. Gençler, kopmuş olan kabloları elektrik bandı ile bantlama yöntemini de yine bu atölyede öğreniyor.

ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

Gençler, kursun sonunda evde tek başlarına olduklarında ufak tefek tamirleri yapabilecek kendilerini koruma altına alarak müdahale edebilecek seviyeye gelecek. KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi ile Anaların yüreği artık daha rahat edecek.

KO-MEK KURSİYERLERİ EĞİTİMDEN MEMNUN

Kursa Katılan öğrencilerden Yakup Canpolaz, kurs sayesinde çeşmelerin aparatlarını değiştirmeyi öğrendiğini ve artık evdeki tadilat gerektiren çeşmelere müdahale edebileceğini söyledi. Canpolaz, “Bu kurs sayesinde bu tarz işlerin aslında ne kadar basit olduğunu öğrendim. Kendi işimi kendim yapabileceğim ve bu da bana büyük mutluluk veriyor. Bana hayatımı kolaylaştıracak bu bilgileri öğreten KO-MEK’e ve hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi. Tamir bakım ve onarım eğitimi alan Fatih Ünal ; “Günlük hayatıma çok fayda sağlayacak bilgiler öğrendim, ileride bu bilgileri kullanacağım. Bu imkanı sunan KO-MEK’e katıldığım için mutluyum” sözleriyle KO-MEK’e teşekkür etti.

GENÇLER İLK YARDIMI KO-MEK’TE ÖĞRENİYOR

Bu yıl kursiyerlere ilk yarım eğitimi verildi. Kursiyerler sadece kendi güvenlikleri için değil yakın çevrelerinde sağlık sorunu yaşayan kişilere ambulans gelene kadarki sürede ilk müdahale konusunda da eğitim aldı. Kursiyerler ilk yardım kursunda; İlk yardım nedir? İlk yardımın temel uygulamaları, solunum yoluyla tıkanmalar ( kısmı tıkanma, tam tıkanma), kesik yara, delici alet yaralanmaları, kanamalarda ilk yardım gibi konu başlıklarında bigilendirildi. Eğitim sayesinde acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilir duruma gelen kursiyerler, olası bir durumda hayat kurtaracak bilgi ve donanıma sahip oldu.

Bu kapsamda İlk Yardım kursuna katılan Rabia Canbasan, ilk yardım kursunun önemine değinerek, “Bu kurs ile bilmediklerimi öğrendiğim için mutluyum artık acil durumda müdahale edebilirim. Bize bu eğitimi veren KO-MEK ve hocalarıma teşekkür ederim’ dedi.