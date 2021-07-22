22 Tem 2021 - 09:42- Spor G: 22 Tem 2021 - 09:44

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür 28 Temmuz’da çekilecek

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı son...
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür 28 Temmuz’da çekilecek mask

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında Ancyra Salonu'nda gerçekleşecek. Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

YENİ SEZON 4-5 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekim törenlerini TSYD üzerinden genel kurula akredite olan basın mensupları takip edebilecek. Kocaeli’yi 3. Lig’de Belediye Derincespor ve Darıca Gençlerbirliği temsil edecek. İlin 2. Lig’de ise temsilcisi bulunmazken, Gölcükspor ise 37 yıl sonra profesyonel ligden amatör lige düşmüştü.

22 Tem 2021 - 09:42 Kocaeli/ İzmit- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.141.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beklentilerin üzerindeyiz mask
Beklentilerin üzerindeyiz
Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar mask
Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar
Necip Öztaş: Endişelerim vardı mask
Necip Öztaş: Endişelerim vardı
Ege Durak şoku mask
Ege Durak şoku
Kocaelispor'da bayram transferi! Korcan Çelikay da tamam… mask
Kocaelispor'da bayram transferi! Korcan Çelikay da tamam…
Zeynep Aker gururumuz oldu mask
Zeynep Aker gururumuz oldu
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL