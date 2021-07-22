TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür 28 Temmuz’da çekilecek

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında Ancyra Salonu'nda gerçekleşecek. Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

YENİ SEZON 4-5 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekim törenlerini TSYD üzerinden genel kurula akredite olan basın mensupları takip edebilecek. Kocaeli’yi 3. Lig’de Belediye Derincespor ve Darıca Gençlerbirliği temsil edecek. İlin 2. Lig’de ise temsilcisi bulunmazken, Gölcükspor ise 37 yıl sonra profesyonel ligden amatör lige düşmüştü.