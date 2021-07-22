Kocaelispor’un Romanya’nın Cluj takımından transfer ettiği Michael Pereria’dan son derece şık bir davranış geldi. Takımın “Mika” dediği başarılı futbolcu, sağ dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan Hasan Hatipoğlu’nun tedavisi konusunda her şeyi ile ilgilenmek istediğini ifade etti. Mika, ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin de yurt dışında sağlanması için üzerine düşeni yapmaya fazlası ile hazır olduğunu teknik kadroya ve Hasan’a ilettiği öğrenildi. Etkili oyunu ile de öne çıkan bir futbolcu olan Michael Pereria’nın bu düşüncesi takdir topladı.
22 Tem 2021 - 09:44- Spor Güncelleme: 22 Tem 2021 - 09:47
Mika’dan şık davranış
Kocaelispor’un Romanya’nın Cluj takımından transfer ettiği Michael Pereria’dan son derece şık bir davranış geldi. Takımın “Mika” dediği başarılı futb...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.