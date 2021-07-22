22 Tem 2021 - 09:44- Spor G: 22 Tem 2021 - 09:47

Mika’dan şık davranış

Kocaelispor’un Romanya’nın Cluj takımından transfer ettiği Michael Pereria’dan son derece şık bir davranış geldi. Takımın “Mika” dediği başarılı futb...
Mika’dan şık davranış mask

Kocaelispor’un Romanya’nın Cluj takımından transfer ettiği Michael Pereria’dan son derece şık bir davranış geldi. Takımın “Mika” dediği başarılı futbolcu, sağ dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan Hasan Hatipoğlu’nun tedavisi konusunda her şeyi ile ilgilenmek istediğini ifade etti. Mika, ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin de yurt dışında sağlanması için üzerine düşeni yapmaya fazlası ile hazır olduğunu teknik kadroya ve Hasan’a ilettiği öğrenildi. Etkili oyunu ile de öne çıkan bir futbolcu olan Michael Pereria’nın bu düşüncesi takdir topladı.
# Kocaelispor

22 Tem 2021 - 09:44 - Spor

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