Halı gibi zemini mahvettiler!

Kocaelispor’un antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri’nde çim skandalı yaşandı. Yapılan yanlış uygulama çimleri futbol oynanmaz hale getirdi.

MECBUREN BOLU’YA GİTTİLER

Kocaelispor’a ziraat işlerinden anladığı belirtilen ve çim uzmanı olduğu düşünülen bir görevli geldi. Bu görevli sıcak havada çimi biçti ve çimler kısalınca aşırı sıcak havada saha zemini yandı. Hal böyle olunca Kocaelispor ikinci etap hazırlıkları için Körfez’e uğramadan rotasını direkt Bolu’ya çevirmek zorunda kaldı.

DERİNCE’DE DE AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI

Yaklaşık 20 yıldır tesisteki 3 sahanın da çimlerine adeta gözü gibi bakan Gürol Tosun, takım Erzurum’a giderken halı gibi bir zemin bıraktı. Ancak yeni gelen çim görevlisi ise büyük bir hata yaparak kısa kestiği çimlerin yanmasına neden oldu. Aynı durum geçen yıl Derince’de yaşanmış ve çimler yandığı için zeminin kendisini bulması hayli zaman almıştı.

6 AĞUSTOS’A VAKİTLERİ VAR!

Bu yanlış uygulama nedeni ile takım Brunga’ya inmeden Bolu’ya gitmek zorunda kaldı. Ancak bu tür sıcak havalarda çim boyunun nispeten uzun olması ve çimin bir birine gölge olması gerekir. Çeşitli ilaçlama işlerinin ardından ise Eylül ayına doğru çim boyları standart hale getirilir. Göz göre göre böylesi basit bir hatanın yapılması can sıkarken, zeminin kendisini ne zaman toparlayacağı merak konusu oldu. Kocaelispor’un Bolu kampı 3 Ağustos’ta sona erecek, çalışmalar 5 ya da 6 Ağustos’a Körfez’de devam edecek.