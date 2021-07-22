22 Tem 2021 - 10:47- Gündem G: 22 Tem 2021 - 10:49

 Büyükakın; ‘’Kocaeli basını, güçlü ve etkin yapısıyla şehrimizin gurur kaynağıdır’’  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti. Demokrasinin ayrıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik etti. Demokrasinin ayrılmaz bir unsuru olan medyanın sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında hayati bir işleve sahip olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Halkımızın doğru bilgiye ulaşması noktasında medya mensupları çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan gazeteciliğin, meslek ilkelerine uygun olarak yapılması en önemli gerekliliktir. Sadece gerçekten yana ve kişilik haklarına saygıyı esas alan gazeteciler, doğrunun değişmez temsilcisidir’’ dedi. 24 Temmuz tarihi 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanıyla basında sansürün kaldırılması nedeniyle 113 yıldır kutlanıyor.

 

Yerel ve ulusal mecrada görev yapan gazetecilerin, mesleklerini hakikatten ayrılmadan yerine getirmelerinin medyaya olan güveni artırdığını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Bu duyarlılığa sahip gazeteci büyüklerimiz, genç gazetecilere de değerli bir örnek teşkil etmelidir. Kocaeli basını etkinliği, doğrudan yana haberciliği, ulusal medyada ses getiren haberleriyle şehrimizin gurur kaynağıdır. Böyle gazetecilerimizin şehrimizdeki varlığı bizim için de gurur vesilesidir. Yerel basında çıkan yapıcı her eleştiri ve her öneri, hizmetlerimizde bize yol göstermektedir. Medyada her görüşün ve fikrin, muhatabına hakaret etmeden ve iftira atmadan yer alması demokrasinin de bir gereğidir’’ açıklamasını yaptı.

 

Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin halkın doğru haber almasındaki önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Yazılı ve görsel basının yanı sıra son yıllarda internet gazeteciliği ve sosyal medya haberciliği beraberinde yeni imkânlar ve özgürlükler getirmektedir. Ancak bu yeni medya mecraları, yalan ve iftira haberciliğinin de hızla dolaşıma girmesine olanak sağlamaktadır. Oysa Türkiye’nin çevresindeki ve dünyadaki gelişmeleri doğru analiz edebilen, teknolojik gelişmelerden en doğru şekilde istifade edebilen ve gerçek bilgiyi yayabilen medya çok daha önemli ve değerli hale gelmektedir.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk basınında önemli bir yere sahip olan Kocaeli medyasının varlığıyla iftihar ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kocaeli basınıyla iyi diyaloglar kurmaya devam edeceğimize inanıyorum. Kocaeli’nin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkıda bulunan basınımızın destekçisi olmayı sürdüreceğiz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tekrar kutluyor, vefat eden gazetecilerimize Allah’tan rahmet, emekli olanlara uzun ömürler diliyorum.’’

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır   mask
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır  
Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor   mask
Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor  
Büyükşehir’den sivrisinekle kapsamlı mücadele   mask
Büyükşehir’den sivrisinekle kapsamlı mücadele  
İtfaiye’de yoğun tempo devam ediyor   mask
İtfaiye’de yoğun tempo devam ediyor  
Kocaelililer 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı mask
Kocaelililer 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı
Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi   mask
Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi  
İstiklalden istikbale benim sesim   mask
İstiklalden istikbale benim sesim  
Halterciler Türkiye şampiyonu   mask
Halterciler Türkiye şampiyonu  
Büyükakın, ‘’15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır’’   mask
Büyükakın, ‘’15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır’’  
Kaçak hafriyata 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi mask
Kaçak hafriyata 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi

22 Tem 2021 - 10:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.141.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır   mask
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır  
Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor   mask
Ereğli Sahili’ne yeni yol yapılıyor  
İzmitliler yazın tadını Gülümse Kafe’de çıkarıyor mask
İzmitliler yazın tadını Gülümse Kafe’de çıkarıyor
Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı mask
Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı
Kartepe’de bayramlaşma mask
Kartepe’de bayramlaşma
İtfaiye’de yoğun tempo devam ediyor   mask
İtfaiye’de yoğun tempo devam ediyor  
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL