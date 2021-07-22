22 Tem 2021 - 10:50- Sağlık G: 22 Tem 2021 - 10:53

Pandemiyle mücadelede 4. dalga uyarısı!

Türkiye'de korona vakaları son günlerde artışa geçti. Maske ve mesafe kurallarına uymak büyük önem arz ederken, uzmanlar bu gidişle 4. dalganın sonbaharı beklemeden geleceğini belirtti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor" ifadelerine yer verdi.

Pandemiyle mücadelede 4. dalga uyarısı! mask

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAK ŞART

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.

TATİL GÖRÜNTÜLERİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra 'Geliyorum' diyor" açıklamasını yaptı.
# maske, koronavirüs

22 Tem 2021 - 10:50 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.141.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Açık tenli ve renkli gözlüler dikkat ! mask
Açık tenli ve renkli gözlüler dikkat !
Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü mask
Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü
Bayramda eti kahvaltıda tüketmeyin mask
Bayramda eti kahvaltıda tüketmeyin
Diş etinde kırmızılık ve şişkinliğe dikkat! mask
Diş etinde kırmızılık ve şişkinliğe dikkat!
Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir mask
Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir
Kırmızı et alerjisi belirtileri, teşhisi ve tedavisi mask
Kırmızı et alerjisi belirtileri, teşhisi ve tedavisi
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL