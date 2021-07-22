Pandemiyle mücadelede 4. dalga uyarısı!

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.
MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAK ŞART
Hürriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.
TATİL GÖRÜNTÜLERİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra 'Geliyorum' diyor" açıklamasını yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.