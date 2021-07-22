22 Tem 2021 - 11:46- Siyaset G: 22 Tem 2021 - 11:49

Akpınar’a dev Türk Bayrağı

MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan’ın teklifi ile İzmit Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesine dikilecek olan dev Türk Bayrağının direkler hazırlanıyor

Akpınar’a dev Türk Bayrağı mask

İzmit Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, bayramda da mahalle ziyaretlerine devam etti. Akpınar Mahallesini ziyaret eden Kazan, mahalleyi gezerek vatandaşların sorunlarını not aldı ve sıkıntıların giderilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. Mahalle sakinleri, Kazan'a İzmit Belediyesi tarafından verilen dev Türk Bayrağı sözünü hatırlattılar. Kazan, bayrak direği için direğin hazırlandığını ve en kısa sürede açılışın yapılacağını ifade etti.

TEMİZLİK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Kazan daha sonra vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda Akpınar Mahallesi'nde görevli olan belediye temizlik görevlisi Musa Arpa'nın yanına giderek teşekkür çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayramın kutladı. Kazan vatandaşların kendisine Musa Arpa için teşekkür ettiklerini iletti. Kazan ayrıca İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Cemal Derya'yı arayarak personel için teşekkürlerini iletti.

# İzmit belediyesi, MHP
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Tem 2021 - 11:46 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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