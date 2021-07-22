Akpınar’a dev Türk Bayrağı

İzmit Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, bayramda da mahalle ziyaretlerine devam etti. Akpınar Mahallesini ziyaret eden Kazan, mahalleyi gezerek vatandaşların sorunlarını not aldı ve sıkıntıların giderilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. Mahalle sakinleri, Kazan'a İzmit Belediyesi tarafından verilen dev Türk Bayrağı sözünü hatırlattılar. Kazan, bayrak direği için direğin hazırlandığını ve en kısa sürede açılışın yapılacağını ifade etti.
TEMİZLİK PERSONELİNE TEŞEKKÜR
Kazan daha sonra vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda Akpınar Mahallesi'nde görevli olan belediye temizlik görevlisi Musa Arpa'nın yanına giderek teşekkür çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayramın kutladı. Kazan vatandaşların kendisine Musa Arpa için teşekkür ettiklerini iletti. Kazan ayrıca İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Cemal Derya'yı arayarak personel için teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.