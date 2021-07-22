22 Tem 2021 - 11:48- Gündem G: 22 Tem 2021 - 11:51

Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'da dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle olası boğulma vakalarının yaşanmaması adına tüm ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı mask

İstanbul'un yanı başında yer alması sebebiyle Marmara Bölgesi'ndeki tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı. Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı. Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

22 Tem 2021 - 11:48 - Gündem

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