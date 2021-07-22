Tüm uyarılara rağmen kurban  atıkları yine sokaklardan toplandı

İzmit’te Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sakatat ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce yol kenarlarına atılması sonucu İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, iletişime geçilmesi halinde yerinden alınacağı hatırlatılan kurban atıkları, yine yol kenarları ve konteynerlerden toplandı.



TÜM UYARILARA RAĞMEN

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda da gece gündüz demeden kurban atıklarını bertaraf etti. Kurban Bayramı öncesinde yapılan tüm uyarılara rağmen, pandemi koşulları bile hiçe sayılarak yol kenarları, boş araziler ve konteynerlere kurban atıkları bırakıldı. Ekipler tarafından yol kenarlarına atılan tam 300 ton kurban atığı çevreye zarar verilmeden toplandı.



HABER VER, EVDEN ALINSIN

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının hala sürdüğünü hatırlatan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet etti. Çevre sağlığının tüm kent için ortak amaç olduğunu belirten ekipler, 0532 166 41 41 ve 0262 318 00 00 numaralı hatları arayarak talep oluşturulması halinde, kurban atıklarının yerlerinden alınacağını hatırlattı.