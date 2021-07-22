Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alancuma Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına kamyonetle gelen M.Ü., işçileri için hayvan alacağını söyledi. Hayvanların sahibi ile pazarlık yapan şahıs, 20 adet hayvanı araca yükletti. Hayvan sahibi ile birlikte harekete geçen M.Ü., iş yerinin önüne geldikleri bahanesi ile hayvan sahibini araçtan indirerek bölgeden uzaklaştı. Hayvanların sahibinin şikayeti üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kamyonetin Eskişehir'den çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı araç ve şüpheli M.Ü., çaldığı koyunlar ile birlikte Kocaeli Kartepe mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.
22 Tem 2021 - 14:34- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2021 - 14:36
Çalıntı kamyonetle 20 koyunu çaldı
Eskişehir'den çalındığı tespit edilen kamyonetle Sakarya’da 20 adet küçükbaş hayvanı çalan şahıs, Kocaeli’de yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.