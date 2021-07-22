22 Tem 2021 - 15:14- Spor G: 22 Tem 2021 - 15:16

Mehmet Taş: Çok mutluyum

Kocaelispor’un yeni ön liberolarından Mehmet Taş, Kocaelispor gibi büyük bir camianın futbolcusu olduğu için mutlu olduğunu belirtti. TEŞEKKÜR EDERİM...
Mehmet Taş: Çok mutluyum mask

Kocaelispor’un yeni ön liberolarından Mehmet Taş, Kocaelispor gibi büyük bir camianın futbolcusu olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR EDERİM

Mehmet, transferde emeği olan Başkan Engin Koyun’a ve menajerine teşekkür etti ve şu şekilde konuştu: Öncelikle Kocaeli’nin ve herkesin bayramını kutluyorum. Böylesi büyük bir camiada bulunmaktan ötürü mutluyum. Başkanımız sayesinde buradayım. Menajerim Tarık bey de transfer için hayli çabaladı. Gece geç saatlere kadar konuşuldu ve transfer gerçekleşti. Bize de inşallah Süper Lig’e çıkmak nasip olur.

SÜPER LİG’E YÜKSELMEK İSTİYORUM

Maddiyat önemli değil, maneviyat önemli. Engin başkanımızda bu maneviyatı gördüm. Eşim de Kocaelispor ile anlaştığım için çok mutlu oldu. Numan abi Giresun’da kaptanımızdı. Daha önce birlikte futbol oynadığım Berkay Samancı ile de görüştüm. İkisi de Kocaelispor ve başkan hakkında çok iyi şeyler söyledi. Onların düşünceleri de benim için önemliydi. 1. Lig’de her sezon aynı olmuyor. Geçen sezon 3 takım 70 puanda kaldı. 2’si Süper Lig’e çıktı, diğeri devre dışı kaldı. Bu sezon puan barajı düşebilir çünkü kafaya oynayacak birçok takım var. Kocaelispor da bu takımlardan birisi olacak.
# Kocaelispor

22 Tem 2021 - 15:14 - Spor

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