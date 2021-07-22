Mehmet Taş: Çok mutluyum

Kocaelispor’un yeni ön liberolarından Mehmet Taş, Kocaelispor gibi büyük bir camianın futbolcusu olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
TEŞEKKÜR EDERİM
Mehmet, transferde emeği olan Başkan Engin Koyun’a ve menajerine teşekkür etti ve şu şekilde konuştu: Öncelikle Kocaeli’nin ve herkesin bayramını kutluyorum. Böylesi büyük bir camiada bulunmaktan ötürü mutluyum. Başkanımız sayesinde buradayım. Menajerim Tarık bey de transfer için hayli çabaladı. Gece geç saatlere kadar konuşuldu ve transfer gerçekleşti. Bize de inşallah Süper Lig’e çıkmak nasip olur.
SÜPER LİG’E YÜKSELMEK İSTİYORUM
Maddiyat önemli değil, maneviyat önemli. Engin başkanımızda bu maneviyatı gördüm. Eşim de Kocaelispor ile anlaştığım için çok mutlu oldu. Numan abi Giresun’da kaptanımızdı. Daha önce birlikte futbol oynadığım Berkay Samancı ile de görüştüm. İkisi de Kocaelispor ve başkan hakkında çok iyi şeyler söyledi. Onların düşünceleri de benim için önemliydi. 1. Lig’de her sezon aynı olmuyor. Geçen sezon 3 takım 70 puanda kaldı. 2’si Süper Lig’e çıktı, diğeri devre dışı kaldı. Bu sezon puan barajı düşebilir çünkü kafaya oynayacak birçok takım var. Kocaelispor da bu takımlardan birisi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.