Mehmet Taş imzayı attı, Bolu’ya gitti

Kocaelispor daha önce Giresunspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmıştı. Yeşil siyahlı kulüp, Mehmet’e tesislerde düzenlenen toplantı ile resmi imzayı attırdı. Mehmet attığı imzanın ardından takımla birlikte Bolu kampına gitti.

HOŞGELDİN DEDİ

Toplantıda Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar, yöneticiler Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan, Dursun Özdemir, Zeynel Abidin Akyol, Melih Oral ve Ömür Öztürk de toplantıda yer aldı. Başkan Engin Koyun Mehmet’e hoş geldin derken şu şekilde konuştu: Sözlerime tüm Kocaeli’nin ve Müslüman aleminin bayramını kutlayarak başlıyorum.

1 TRANSFER DAHA YAPACACAĞIZ

Mehmet Taş arkadaşımızla anlaştık. Son olarak Giresunspor’da 32 maç oynamış çok önemli bir karakteri kadromuza kattığımız kanaatindeydim. Kendisi çok yönlü bir futbolcu. Takımıza katkı sağlayacaktır. Kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi bir kadro kurduk. 1-2 nokta eksiğimiz vardı. 1 transfer daha bünyemize katıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz.