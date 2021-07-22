Mehmet Taş imzayı attı, Bolu’ya gitti

Kocaelispor daha önce Giresunspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmıştı. Yeşil siyahlı kulüp, Mehmet’e tesislerde düzenlenen toplantı ile resmi imzayı attırdı. Mehmet attığı imzanın ardından takımla birlikte Bolu kampına gitti.
HOŞGELDİN DEDİ
Toplantıda Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar, yöneticiler Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan, Dursun Özdemir, Zeynel Abidin Akyol, Melih Oral ve Ömür Öztürk de toplantıda yer aldı. Başkan Engin Koyun Mehmet’e hoş geldin derken şu şekilde konuştu: Sözlerime tüm Kocaeli’nin ve Müslüman aleminin bayramını kutlayarak başlıyorum.
1 TRANSFER DAHA YAPACACAĞIZ
Mehmet Taş arkadaşımızla anlaştık. Son olarak Giresunspor’da 32 maç oynamış çok önemli bir karakteri kadromuza kattığımız kanaatindeydim. Kendisi çok yönlü bir futbolcu. Takımıza katkı sağlayacaktır. Kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi bir kadro kurduk. 1-2 nokta eksiğimiz vardı. 1 transfer daha bünyemize katıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.