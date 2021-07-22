22 Tem 2021 - 16:19- Siyaset G: 22 Tem 2021 - 16:25

MHP İzmit bu bayram da unutmadı

MHP İzmit İlçe Başkanlığı bu bayram da sağlık çalışanların ve emniyet ekiplerinin bayramını kutladı

MHP İzmit bu bayram da unutmadı mask

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İzmit İlçe Başkanlığı geleneksel bayram ziyaretlerini bu bayram da devam etti. MHP İzmit İlçe Başkan vekili Mahir Demirayak, MHP’li İzmit Belediye meclis üyeleri Engin Duymaz ve İlker Kazan, İlçe Başkan Yardımcıları Salih Köktürk, Serdar Semih Türeyen ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi Covid-19 Aşı Birimi ve Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

ONLARI UNUTMAK NANKÖRLÜKTÜR”

Ziyaretler sonrası kısa bir açıklama yapan MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak, “Bayramlarda herkes evinde ailesi ile birlikte olurken, bizlerin sağlığı ve emniyeti için çalışan fedakar devlet görevlileri var. Onları unutmak ve takdir etmemek nankörlük olurdu. Dolayısıyla her bayram olduğu gibi bu bayram da kendilerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladık. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle tüm İzmitlilerin ve ülkücü camiamızın da bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

# covid-19, aşı, MHP
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Tem 2021 - 16:19 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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