22 Tem 2021 - 16:24- Asayiş G: 22 Tem 2021 - 16:28

Dalgalar arasında kaybolan gençten 7 saattir iz bulunamadı

Bağırganlı plajında, dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan genci bulmak için başlatılan ve 7 saattir süren arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
Dalgalar arasında kaybolan gençten 7 saattir iz bulunamadı mask

Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Çayırova'dan kamp yapmak için Kandıra Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı, bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Özcan D., bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR


Sabah saat 09.00 sıralarında başlatılan, KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katıldığı kurtarma çalışmaları 7 saattir aralıksız sürüyor. Yer yer 1.5 metreye ulaşan dalgalar arasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında ise henüz sonuç alınamadı. Kaybolan gencin yakınlarının çaresiz bekleyişini sürdürdüğü sahilde ekipler ise dalgalara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

22 Tem 2021 - 16:24 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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