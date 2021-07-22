İyi bayramlar Kocaelispor

Kocaelispor’da yönetim, teknik kadro, futbolcular ve personel Brunga Tesisleri’nde bayramlaştı.
SAMİMİ ORTAM DİKKAT ÇEKTİ
Kocaelispor’da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro, futbolcular ve personel, Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde bir araya geldi ve bayramlaştı. Bayramlaşmada renkli görüntüler yaşanırken, samimi ortam dikkatlerden kaçmadı.
BOLU’YA GİTTİLER
Başkan Engin Koyun bayram mesajında “Değerli büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim… Hepinizin Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum. Erzurum’da değerli futbolcularımızdan Hasan’ın talihsiz sakatlığı hariç çok güzel bir kampı tamamladık. Şimdi ise Bolu’ya gidiyoruz. Orada da en iyi şekilde çalışıp inşallah lige hazır olacağız. Yönetim kurulu olarak hepinize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Engin Koyun’un konuşmasının ardından kafile ikinci etap kampı için Bolu’ya hareket etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.