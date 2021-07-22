Kocaeli’nin yazlık tatilcileri ağırladığı sahil ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı. İki gündür denizde etkili olan rüzgar ve dalga akıntısı sebebiyle çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı sahillerde, ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Önceki gün başlayan ve bugün de devam eden yasak sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekilerek, tatilciler güvenlik güçleri tarafından uyarılarla denizden çıkarıldı. Bugün de devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girme yasağının bir gün daha uzatılarak Cuma günü de devam edeceği açıklandı.
22 Tem 2021 - 19:50- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2021 - 23:45
Kandıra’da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahillerinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 gündür süren denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.