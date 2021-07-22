Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Çamkonak Mahallesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile tüm plajlardan denize girmenin yasaklandığı Kandıra’ya gelen S.Y. (59) isimli kadın, Uzunkum mevkiinde denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan S.Y.’yi gören vatandaşlar bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, bir yandan da kadının yardımına koştular. S.Y., vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Y. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22 Tem 2021 - 22:40- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2021 - 23:49
Denize girmenin yasak olduğu Kandıra’da bir kişi daha boğuldu
Olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile denize girmenin yasaklandığı Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, yüzmek isterken dalgalara kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.