22 Tem 2021 - 22:40- Asayiş G: 22 Tem 2021 - 23:49

Denize girmenin yasak olduğu Kandıra’da bir kişi daha boğuldu

Olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile denize girmenin yasaklandığı Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, yüzmek isterken dalgalara kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
Denize girmenin yasak olduğu Kandıra’da bir kişi daha boğuldu mask

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Çamkonak Mahallesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile tüm plajlardan denize girmenin yasaklandığı Kandıra’ya gelen S.Y. (59) isimli kadın, Uzunkum mevkiinde denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan S.Y.’yi gören vatandaşlar bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, bir yandan da kadının yardımına koştular. S.Y., vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Y. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, yardım, Kadın

22 Tem 2021 - 22:40 İHA Kocaeli/ Kandira- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.141.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Kocaeli'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Dernek başkanı damadı tarafından öldürüldü mask
Dernek başkanı damadı tarafından öldürüldü
Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı mask
Alt geçit suyla doldu, feribot yolu ulaşıma kapandı
Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı mask
Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı mask
Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı
Enkaz altından insan çıkarır gibi kedi çıkardılar mask
Enkaz altından insan çıkarır gibi kedi çıkardılar
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL